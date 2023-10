Venezuelano é morto com várias facadas no interior da prisão de Villa Busch Em Cobija

Por volta das 19:30 horas nesta quinta-feira 05 de outubro de 2023, um privado de liberdade de nacionalidade venezuelana de aproximadamente 30 anos identificado como Jean Barcelo Gil, teria sofrido ferimentos de armas brancas no interior da prisão de Villa Busch.

O privado de liberdade foi transferido depois de ter sofrido o a agressão para o hospital Roberto Galindo Terán, no entanto, no caminho do hospital veio a falecer, sendo levado direto para o necrotério.

Efetivos policiais da Força Especial Anticrime iniciaram investigações sobre esse assassinato dentro do penal pandina, familiares da vítima pedem justiça perante a morte de seu ente querido. Representante dos Direitos Humanos pede para encontrar os responsáveis pela morte do privado da liberdade de nacionalidade venezuelana no interior da penal de Villa Busch e cobra das autoridades bolivianas uma investigação rígida por casos como esse se recorrentes dentro do centro de detenção pandina.

