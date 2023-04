Show de Joelma no Acre será em frente ao Palácio Rio Branco; saiba mais

Por Contil Net

Joelma promete trazer sua turnê “Isso é Calypso Tour Brasil” para o Acre/Foto: Reprodução

Douglas Richer

A Agência de Notícias do Acre divulgou nesta terça-feira, 25, mais informações acerca do esperado show de Joelma no Acre.

Segundo as informações, a programação de resgate do Parque foi cancelado junto com a feira dos empreendedores, somente apresentação da Rainha do Pará e artistas locais foram confirmados para o dia 1º de Maio, dia do Trabalhador.

Ao contrário do que foi informado antes, o evento não terá mais a duração de três dias, toda programação acontecerá em um dia. O objetivo é apoiar as entidades empresariais, com o intuito de oferecer uma festa repleta de atrações musicais para os trabalhadores de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Em Rio Branco, o evento realizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio) acontece no Palácio Rio Branco, com atrações musicais locais e o show da cantora Joelma. Além disso, o evento também terá uma programação que irá potencializar o empreendedorismo e gastronomia local, com as Feiras dos Empreendedores.

