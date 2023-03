Tadeu Hassem comemora reconhecimento do Governo Federal da situação de emergência em Brasiléia: “Agora é hora de brigar pelos recursos”

Assessoria

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos-AC) comemorou o reconhecimento do Governo Federal da situação de emergência em Brasiléia, na manhã desta terça-feira (28). O anúncio foi feito com aplausos na reunião do Comitê de Crise de Brasiléia, feito diariamente para acompanhar os indicadores e traçar estratégias.

“Nós estamos precisando de ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. A prefeita Fernanda trabalha majoritariamente com recursos próprios, o apoio do Estado e do Governo Federal é imprescritível. Brasiléia precisa de união, solidariedade e políticas — efetivas e rápidas — de assistência aos moradores que sofrem tanto nesse momento. O decreto é um passo. Agora é brigar pelos recursos financeiros”.

A prefeita Fernanda Hassem comemorou. “Esse decreto é fruto de um trabalho árduo, mediante provas, apresentadas junto ao Governo Federal que reconheceu a situação de calamidade do nosso município. Isso não quer dizer que já temos recursos em conta. Significa dizer que estamos aptos a recebê-los. É o primeiro passo, e o próximo é a articulação em massa junto aos nossos parlamentares”.

A expectativa é que, com o reconhecimento feito de forma oficial por parte do Governo Federal, o decreto seja publicado nas próximas horas.

