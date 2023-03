URGENTE: Prefeitura de Brasiléia decreta Situação de Emergência

Decreto é aprovado pelo Governo Federal

A prefeita Fernanda Hassem assinou no último sábado, 25, decreto Nº 017 DE 25 DE Março de 2023, que dispõe sobre situação de emergência em decorrência dos efeitos das fortes chuvas que atingiram Bolívia, estado do Acre e regiões do Peru, próximas à Assis Brasil, causando transbordamento do Rio Acre.

A portaria que reconhece a medida foi publicada nesta terça-feira, 28, no Diário Oficial do Estado do Acre.

O reconhecimento de Situação de Emergência poderá garantir maior agilidade da Prefeitura nas ações emergenciais de auxílio à população.

De acordo com prefeita Fernanda Hassem a medida irá garantir maior agilidade da Prefeitura nas ações emergenciais de auxílio à população.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp