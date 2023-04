Tadeu Hassem esclarece informações distorcidas sobre votações do PCCR na Aleac

Assessoria

O deputado estadual e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Acre (COF-Aleac), Tadeu Hassem (Republicanos-AC) se pronunciou por meio de nota acerca das informações veiculadas em mídias sociais à respeito das últimas votações no plenário da Casa do Povo.

Na última quarta-feira (27), a Aleac aprovou reajuste de 20,32% para todos os servidores públicos e a criação de mais cargos efetivos, o que beneficia de forma direta integrantes de diversos cadastros de reserva.

Veja, na íntegra, nota do deputado:

Meus amigos,

Ontem (27), foi um dia feliz: nosso parlamento aprovou dois importantes avanços na valorização do nosso servidor. Além do reajuste de 20,32% para todos os servidores públicos, nós aprovamos a criação de cargos efetivos, fruto de uma luta incessante dos mais variados cadastros de reserva, e de uma sensibilidade dos poderes executivo e legislativo.

Para se ter uma ideia, esses novos cargos públicos abrangem o Cadastro de Reserva do Idaf, Saúde e quase multiplicam por dois o número de professores, o primeiro passo para transformarmos em realidade um sonho antigo e necessário, o do concurso da Educação.

Infelizmente, o que predominou nas discussões nas redes sociais e grupos privados foi uma série de informações distorcidas e que desmerecem nossas conquistas. Vale lembrar que essa legislatura ainda não tem, sequer, 100 dias — e já coleciona uma série de vitórias.

Em respeito ao povo, que é para quem legislamos, gostaria de esclarecer alguns pontos das informações que têm circulado:

1- Eu entendo a dor daqueles que não se sentiram, de alguma forma, totalmente contemplados. Essa luta ainda não acabou. Desde o início das discussões, como presidente da COF, eu levantei a questão dos plantões. Na verdade, eu que levantei a possibilidade de pensarmos numa única proposta, que beneficiasse todos os servidores, pois todos eles merecem.

Eu também entendo àqueles que, de alguma forma, se sentiram ofendidos pelo fato de que alguns dos deputados fizeram uma refeição durante discussão das matérias na Sala de Comissões. Nós iniciamos os trabalhos cedo, nas primeiras horas do dia — e lá permanecemos até o fim do dia. Apesar da fome, entendo que — seja pela forma como a informação foi recebida ou por qualquer outro motivo — apesar de não ser, de longe, parte da minha intenção provocar qualquer sentimento ruim que seja, eu tenho a humildade de pessoalmente pedir sinceras desculpas;

2- Sou contador público. Em toda minha vida profissional, eu sempre zelei pelo tesouro, o erário público. Esse dinheiro é seu, cidadão e cidadã. Eu não posso, de forma alguma, brincar com a expectativa e o sonho das pessoas. A proposta veio do Governo, e da forma como foi pensada, será aprovada e sancionada. Se nós sugeríssemos qualquer mudança, por mais válida que fosse nesse momento, acarretaria de certo em um veto, se analisadas todas as prerrogativas econômicas e jurídicas. Todos os servidores, que ontem comemoraram, certamente não teriam o que comemorar;

3- Eu tenho um compromisso com o povo do Acre. Não votei contra nenhuma categoria. Me comprometo a continuar lutando por mais valorização. Mas entre gerar a falsa esperança — e “ficar bem” com o povo — e votar numa proposta que traga reais melhorias para a maioria das pessoas — ainda que não na sua totalidade, da forma como nossos servidores merecem — eu fico com a segunda opção;

4- Como presidente da COF, aliado de um governo que busca valorizar as pessoas, e dono de uma trajetória pautada no cuidado com os recursos públicos, de uma coisa, meu nobre amigo e minha nobre amiga, você pode ter certeza: vou continuar comprometido com todas as categorias, e aliado a esse comprometimento, continuo também zelando pela questão orçamentária e financeira, para que — no que depender de mim — nenhum acreano volte a sofrer a dor de ter seu tão suado salário atrasado, e tenha sua vida, segurança e saúde, tanto física quanto psicológica, comprometida.

Vamos juntos. O trabalho não para.

Tadeu Hassem

Deputado estadual

