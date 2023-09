Taxista que matou mulher em Cobija volta a ser condenado no Acre

Por Alexandre Lima

O taxista Euclides Alves de Oliveira, que cumpre pena pelo assassinato da esposa, voltou a ser condenado pela Justiça do Acre.

Desta vez, o presidiário foi sentenciado pelo crime de tráfico de drogas. A decisão foi do juiz da 4ª Vara Criminal, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Acre.

Euclides Alves de Oliveira terá que cumprir 9 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O taxista foi preso pela Polícia Militar na manhã do dia dois de maio deste ano.

Ele, que trafegava em um carro modelo Virtus, foi flagrado com mais de 50 quilos de cocaína. Além da droga, a PM encontrou uma pistola calibre .380 e 15 munições intactas.

Seis dias depois da prisão em flagrante, Euclides foi julgado e condenado a 23 anos 4 meses e 24 dias de prisão pelo assassinato da esposa.

Euclides foi julgado e condenado a 23 anos 4 meses e 24 dias de prisão pelo assassinato da esposa.

A jovem Jéssica dos Santos Paula, foi morta a tiros na frente dos filhos. O crime aconteceu em 23 de outubro de 2018, em Cobija, na Bolívia.

Em março de 2019, o taxista também foi preso por tráfico de drogas. Ele foi flagrado, juntamente com um comparsa, com quase 28 quilos de substância entorpecentes, no Ramal da Judia, no Belo Jardim.

A defesa do taxista recorreu da sentença pelo assassinato de Jéssica dos Santos. O recurso ainda será julgado.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp