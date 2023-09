Governo inicia asfaltamento da Estrada da Variante em Xapuri

Por Agência Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), iniciou nesta quinta-feira, 31, a aplicação da camada asfáltica em 640 metros da AC-380 (Estrada da Variante), em Xapuri.

Além disso, os trabalhadores seguem nos serviços de execução de base estabilizada granulometricamente com solo-areia e assentamento de bueiros tubulares de concreto na estrada.

A obra prevê a implantação e a pavimentação dos 17,5 quilômetros da Rodovia AC-380, trecho do entroncamento até a BR-317, e tem gerado trabalho e renda para a população.

Foram destinados R$ 24 milhões, por meio de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, para o asfaltamento da via. O Deracre segue acompanhando o andamento da obra.

