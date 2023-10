Tentativa de homicídio em Brasiléia: Jovem Jaminawa escapa da morte no Bairro Leonardo Barbosa

Por Alexandre Lima

Na noite desta terça-feira (17), a Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, em Brasiléia, recebeu um chamado via COPOM, através do número de emergência 190, relatando uma situação. O comunicado informava sobre a presença de duas pessoas portando armas de fogo.

Ao chegar ao local, as autoridades descobriram que a vítima, um jovem de 15 anos pertencente à etnia Jaminawa, havia sido alvo de uma tentativa de homicídio envolvendo arma de fogo, enquanto caminhava pelo Bairro Leonardo Barbosa. Os suspeitos dispararam contra o adolescente.

Moradores locais informaram à polícia que uma pessoa ferida já havia sido levada para o hospital em um táxi, enquanto os autores do ataque, montados em uma motocicleta boliviana de cor preta, haviam fugido após efetuarem os disparos.

Os policiais dirigiram-se ao hospital para conversar com a vítima, que, apesar de apresentar um ferimento na perna direita decorrente de um disparo de arma de fogo, estava aparentemente consciente e em condição estável.

Ao ser questionado sobre a identidade dos agressores e os motivos por trás da tentativa de homicídio, a vítima alegou que um indivíduo conhecido como ‘Marcelo’ seria o responsável pelo ataque, mas, não pôde fornecer mais detalhes sobre a motivação por trás do incidente.

A polícia empreendeu buscas pela região do Bairro Leonardo Barbosa na tentativa de localizar e prender os suspeitos, no entanto, os agressores conseguiram escapar antes da chegada das autoridades. O caso está devidamente registrado na delegacia da cidade de Brasiléia, onde as investigações prosseguirão na busca de respostas para essa tentativa de homicídio.

