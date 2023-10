Ação conjunta das Forças de Segurança recupera veículo roubado de Rondônia na fronteira do Acre

Por Alexandre Lima

Em uma operação conjunta envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar do Acre (PMAC), a Polícia Civil (PC) e a Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), um veículo modelo Toyota/HILUX, de cor branca e placa RZP7A63, foi recuperado após ser monitorado por dias com uma restrição de roubo/furto.

O carro, que já havia passado por uma barreira da PRF sem ser abordado a tempo, foi localizado na cidade de Epitaciolândia, interior do Acre na fronteira com a Bolívia.

Segundo as autoridades, ao chegarem ao local onde o veículo estava estacionado, o suposto autor da compra do automóvel, afirmou tê-lo adquirido recentemente em Rondônia (RO).

No entanto, a consulta no sistema confirmou a restrição de roubo/furto. Diante disso, o indivíduo foi informado da situação e, sem a necessidade do uso de algemas, tanto sua integridade física quanto a do veículo foram preservadas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Epitaciolândia, onde serão tomadas as devidas providências legais.

