Tiroteio causa terror e homem é morto por faccionados

O monitorado por tornozeleira eletrônica Valtermir Lima da Silva, de 33 anos, morreu após ser ferido a tiros, na noite deste domingo (26), dentro de uma residência na Quadra 21 F no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Após ser baleado, ele chegou a ser socorrido na rua Irmã Bernardina, na Quadra 22 D, no mesmo conjunto habitacional.

Segundo informações da polícia, vários criminosos membros de uma organização criminosa, foram até as quadras 19 e 21 e abriram fogo contra faccionados rivais, deixando os moradores em pânico.

Valtermir estava dentro de uma casa na quadra 21 F e acabou sendo surpreendido por dois bandidos que, de posse de armas de fogo, começaram a disparar contra o monitorado, que mesmo ferido com um tiro na perna direita e um nas costas, que transfixou e saiu no abdômen com exposição das vísceras, correu para não morrer e foi até a quadra 22 D e entrou em uma outra residência onde pediu ajuda.

Moradores acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos e estabilizar o quadro clínico da vítima.

Depois que foi estabilizado, Valtermir foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo. O monitorado acabou morrendo minutos depois de dar entrada no Centro Cirúrgico com hemorragia interna.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

