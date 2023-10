Todos os 22 municípios do Acre estão em situação de emergência, informou o Senador Sérgio Petecão

Por Alemão Monteiro

O Senador Sérgio Petecão comunicou que os 22 municípios tiveram seu estado de situação de emergência reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, devido à seca.

Essa informação foi repassada a Petecão pelo Ministro Waldez Góes, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União no início da noite deste mesmo dia.

Consequentemente, o Senador Petecão enfatizou que todos os municípios têm agora a oportunidade de buscar recursos emergenciais. Ele declarou: “Recebi essa informação recentemente; é hora de mobilizar as prefeituras para buscarmos recursos junto ao Ministério para mitigar os danos que a população está passando”, afirmou o parlamentar.

