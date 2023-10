Suspeito é detido após roubo de ferramentas em obra do Tribunal de Justiça de Brasileia

Por Alexandre Lima

Polícia Civil age rapidamente e parte do material roubado é recuperado

Na manhã desta terça-feira, dia 15, trabalhadores chegaram no local obra do Tribunal de Justiça de Brasileia, localizada ao lado do Quartel da PM e fizeram uma descoberta, o almoxarifado havia sido arrombado, e várias ferramentas de construção haviam sido roubadas.

O responsável pela obra, que também é engenheiro, imediatamente acionou as autoridades para relatar o incidente. Ele compareceu à delegacia local para fazer a denúncia, destacando que nas proximidades da construção há uma casa com um sistema de monitoramento.

A Polícia Civil não perdeu tempo e iniciou uma investigação para solucionar o caso. Após uma rápida operação, foi possível prender o suspeito e recuperar parte do material roubado. No entanto, devido às circunstâncias, o suspeito foi liberado para responder pelo delito em liberdade, com a condição de se apresentar posteriormente na Delegacia de Brasileia.

Algumas testemunhas relataram que viram o homem entrando na obra e tentaram alertar as autoridades através do número de emergência 190. No entanto, enfrentaram dificuldades, pois, o chamado foi direcionado para a central na capital, que se encontra a uma distância considerável de 250 km, ressaltando um desafio enfrentado pelo comando local, que carece de uma das duas fases de eletricidade do comando do 5º Batalhão.

O material recuperado foi prontamente entregue à empresa responsável pela obra, permitindo que os trabalhos continuassem sem maiores contratempos.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp