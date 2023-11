Trans Acreana: Uma jornada de sucesso no transporte rodoviário no Acre

Por Alexandre Lima

Da escola às maravilhas do mundo – A história de crescimento de uma empresa acreana

Em 2009, a Trans Acreana viu a luz do dia e iniciou sua jornada como uma modesta empresa de transporte escolar nas cidades de Acrelândia e Rio Branco no Acre. Rapidamente, sua dedicação e visão de futuro a levaram a expandir suas operações, tornando-se um pilar vital no transporte local e viagens turísticas já em 2012.

O ano de 2013 marcou um ponto crucial na história da empresa, pois, foi quando ela consolidou seu papel no transporte rodoviário, assumindo as duas maiores linhas do Estado: Rio Branco para Cruzeiro do Sul, atendendo diversos municípios ao longo do caminho, e Rio Branco para Assis Brasil. Essa expansão não apenas fortaleceu a empresa, mas também contribuiu para o desenvolvimento do estado do Acre.

O comprometimento e a seriedade no trabalho da Trans Acreana resultaram em um marco significativo em 2019, quando a empresa foi contemplada com a concessão da primeira linha interestadual, conectando o Acre ao Amazonas, na cidade de Boca do Acre.

Entretanto, o ano de 2020 marcaria um feito que levaria a Trans Acreana a ser reconhecida internacionalmente. A empresa adquiriu duas linhas internacionais notáveis: Rio Branco para Puerto Maldonado, no Peru, e Rio de Janeiro para Lima, também no Peru. Esta última linha, que se estende por incríveis 6.300 quilômetros, foi inclusive registrada no Guiness Book como a linha de ônibus mais longa do mundo, com um percurso que abrange cerca de 125 horas de viagem. Essa conexão singular liga as duas maravilhas do mundo, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro e a cidade inca de Machu Picchu, em Cusco, Peru.

Hoje, a Trans Acreana é uma empresa exemplar, contando com uma frota de mais de 200 ônibus e desempenhando um papel essencial no cenário de transporte do Acre. Sua trajetória é motivo de orgulho não apenas para a empresa, mas também para o estado, à medida que continua a fazer parte da história e do desenvolvimento do Acre.

Fernando Lourenço é um testemunho de determinação e empreendedorismo

Fernando Lourenço: De motorista de ônibus a líder na maior rota terrestre do mundo

No ano de 1999, Fernando Lourenço embarcou em uma jornada que o levaria de sua maioridade na pequena cidade de origem para o comando de uma bem-sucedida empresa de transporte que atende uma das rotas terrestres mais longas do mundo. Sua história é um testemunho de determinação e empreendedorismo.

Fernando Lourenço, aos 18 anos, ingressou nas Forças Armadas do Brasil, permanecendo em Campinas durante cinco anos. Porém, seu destino estava prestes a mudar quando uma visita à sua cidade natal o inspirou a buscar maneiras de melhorar as condições de transporte na região.

“Lembro de ver minhas irmãs e outras crianças indo para a escola em cima de caminhões. A partir daí, resolvi buscar alternativas para melhorar o transporte na região”, relembra.

Governador do Acre, Gladson Cameli, já esteve junto com Fernando Lourenço, recebendo novos veículos em frente ao Palácio – Foto: Arquivo

Em 2004, ele vislumbrou uma oportunidade ao comprar dois ônibus, investindo tudo o que tinha e literalmente colocando o pé na estrada. Inicialmente, trabalhou como motorista e conseguiu fretar seus ônibus na cidade de Boca do Acre, no interior do estado do Amazonas.

Conforme o tempo passou, novas oportunidades surgiram e Fernando Lourenço se manteve à frente de seu tempo, não deixando nenhuma delas escapar. Ele atribui seu sucesso a “muito trabalho, dedicação e honestidade” e tem orgulho de ter conhecimento abrangente em todos os aspectos do negócio de transporte.

Aos 39 anos, Fernando deu um passo significativo em sua carreira de sucesso ao expandir seus horizontes. Ele afirma: “A linha que liga o Rio de Janeiro ao Peru é a mais longa do mundo por via terrestre. Estamos prontos para proporcionar segurança e conforto aos passageiros brasileiros e peruanos”.

Fernando Lourenço personifica a jornada do empreendedor que transformou sua visão em realidade, passando de um motorista de ônibus a um líder de sucesso na indústria de transporte, tornando-se uma inspiração para outros aspirantes a empresários.

Mais investimentos

O dia histórico para a Trans Acreana e para o estado do Acre. Os primeiros Doble Decker Marcopolo G8 chegando no Estado do Acre.

Semi leito Master com inclinação 160º, Wifi, banheiro, cortinas individuais, porta copos, carregador USB, muita segurança e conforto para nosso cliente.

Trans Acreana segue inovando em sua frota buscando o que tem de melhor no mercado, para melhorar a estrutura e cooperar com a qualidade na prestação do seus serviços.

