Em Rio Branco, prefeito Jerry Correia busca parcerias para a construção de casas populares em Assis Brasil

O prefeito Jerry Correia cumpriu agendas em Rio Branco nesta quarta-feira, 24, em busca de apoio e parcerias com o Governo do Estado que visam beneficiar os moradores de Assis Brasil.

Reduzir o déficit habitacional no município tem sido uma das prioridades da gestão de Jerry Correia desde que assumiu, neste sentido, o prefeito reuniu com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Egleuson Santiago, para debater detalhes do projeto de construção de 11 unidades habitacionais para atender famílias de baixa renda no município. A parceria firmada prevê a doação do terreno com a infraestrutura necessária pela Prefeitura e o Governo do Estado vai custar a construção das casas. No encontro, ficou definido que o processo de licitação para a construção das unidades será iniciado nos próximos dias e tão logo seja vencida esta fase, as obras deverão começar.

“Parece pouco, mas serão oito famílias beneficiadas que pagam o aluguel mesmo sem ter condições, as casas vão oferecer segurança e conforto para as famílias, somos muito gratos pela parceria e o apoio do Governo do Estado, que vai custear a construção das casas e a Prefeitura entrará com a doação dos terrenos e da infraestrutura necessária, além disso, temos garantido recursos no valor de R$ 3 milhões de reais aportados pelo então deputado federal Leo de Brito também para a construção de mais casas”, pontuou o prefeito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp