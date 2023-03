Três detentos são indiciados por homicídio qualificado após invadir cela é matar preso

Três detentos foram indiciados em flagrante por homicídio qualificado pela morte do preso Eduardo Lopes Alves de 33 anos, conhecido como Zezinho.

O crime aconteceu na tarde de sexta-feira, 10, no interior do maior Complexo Penitenciário do Estado.

Gilcenberg da Silva Braga, Wellington de Souza Lima e Edílson de Lima Cordeiro, apontados como autores do assassinato, foram encaminhados no início da noite de sexta-feira para a DEFLA.

De acordo com as informações os acusados teriam invadido a cela onde estava a vítima.

Durante uma briga, Eduardo Lopes foi ferido com vários golpes de estoque, uma arma de fabricação caseira.

Na mesma ação criminosa, outro preso também foi ferido, mas de maneira leve. Ele foi levado a UPA da Sobral.

Depois da invasão, policiais penais foram ao local e identificaram os autores do crime.

Eduardo Lopes, que cumpria pena por tráfico de drogas, morreu antes de receber atendimento médico.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil terá o prazo de 10 dias para finalizar o inquérito.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp