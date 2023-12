Tri-campeã: Brasiléia retorna para a elite do futsal acreano após decisão de virada

Após 18 anos, Brasiléia é Campeã pela terceira vez do Campeonato Estadual de Futsal

A Seleção de Brasiléia escreveu mais uma vez o seu nome na história do futsal acreano ao conquistar o título de campeão estadual pela terceira vez.

Na noite de sábado, 08, na quadra do bairro Ferreira Silva, a seleção Brasileense, brilhou em casa e venceu por 2×1 a equipe Pista Pega Tranqueira, representante do município de Senador Guiomard.

Os gols foram marcados por Jefferson Cássio, melhor goleiro e Giovani da Silva, artilheiro da competição.

A Prefeita Fernanda Hassem acompanhou a grade final juntamente com esposo Dr. Israel Milani, Rosana Gomes, Prefeita de Senador Guiomard, Deputado Tadeu Hassem, Presidente da Câmara Marquinhos Tibúrcio, Presidente da Federação Acreana de Futsal Rafael do Vale e o Diretor de Arbitragem Mário Jorge Ferreira de Lima.

Com um grande celeiro de craques, Brasiléia buscava esse título há 18 anos. A vitória da Seleção de Brasiléia não é apenas um marco para o esporte local, mas também um testemunho do espírito de equipe.

Cada jogador foi peça fundamental para elevar o nome da cidade.A seleção conquistou o coração e o orgulho da população que prestigiou os jogos.

A gestão municipal, liderada pela prefeita Fernanda Hassem, proporcionou todo o apoio e suporte necessário para a participação da seleção no Campeonato Estadual.

Alcione, Capitão da seleção de Brasiléia, comemorou a vitória. “Primeiramente quero agradecer a prefeita Fernanda Hassem e todos os envolvidos. Falei que iriamos trazer o último jogo para Brasiléia com intuito de buscar o título e graças a Deus ele nos honrou e agora é só comemorar”, disse ele.

O Gerente municipal de Esportes, Bil Rocha, desempenhou um papel fundamental ao estar lado a lado da seleção. Para ele a conquista do título faz parte trabalho conjunto e da dedicação, tanto dos atletas quanto da equipe de gestão esportiva.

O Deputado Tadeu Hassem parabenizou a seleção de Brasiléia e reconheceu a prefeita Fernanda Hassem pelo incentivo e apoio ao futsal.” Brasiléia hoje mostrou que é a capital do futsal. Quero a agradecer a Federação Acreana de Futsal pela belíssima organização do campeonato e parabenizar também a equipe de Senador Guiomard pela sua boa atuação. Quero reconhecer o trabalho da prefeita Fernanda Hassem que é uma incentivadora e apoiadora do Futsal”, enfatizou o parlamentar.

A prefeita Fernanda Hassem expressou sua gratidão e reconhecimento a seleção de Brasiléia, e destacou o momento especial para o esporte do Acre. “Estamos muito felizes. O time de Brasiléia deu o seu melhor, são guerreiros que elevaram o nome da nossa cidade. Agradeço à Federação, ao presidente Rafael e à equipe de arbitragem. Hoje é dia de festa, é dia de agradecer a população de Brasiléia que, mesmo em dia chuvoso, lotou a quadra. A palavra é gratidão a Seleção de Brasiléia!”, enalteceu a Prefeita.

VEJA VÍDEO INSTITUCIONAL ABAIXO:

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp