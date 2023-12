Em Epitaciolândia, PF prende mulher com mais de 4,2kg de drogas em ônibus

Em procedimento de rotina na rodoviária de Epitaciolândia, interior do Acre, na última quinta-feira, 7, a Polícia Federal encontrou 4,2 quilos de substância que, segundo os agentes, aparentavam ser maconha formato de tabletes.

Diante do fato, a mulher foi conduzida a delegacia da PF do município para que medidas administrativas e criminais fossem tomadas.

Vale destacar que a maior dificuldade de chegar ao cabeça de quem usa as mulas, em sua maioria mulheres, é que há um espécie que esquema entre eles que o receptador é quem aborda as mulas. Em resumo, quem leva as drogas sequer sabe para quem iria entregar, pois a abordagem é feita por eles que possuem fotos de quem transporta a droga.

Outro ponto que as ‘mulas do tráfico’, como são conhecidas, ganham em média R$ 2 mil para realizar esse tipo de transporte. Em contrapartida, pode ficar até cinco anos reclusa em regime fechado.

