Última vítima de avião Caravan não é identificada e família precisará pedir presunção de morte

O Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco finalizou os trabalhos de análise de DNA sem conseguir chegar à identificação da última vítima do acidente aéreo que deixou 12 mortos em Rio Branco, Francisco Eutimar, que seguia em investigação, dois meses após a tragédia.

A informação foi confirmada ao portal g1 pelo diretor-geral do Departamento da Polícia Técnico-Científica, Sandro Martins. De acordo com ele, mesmo com a utilização de amostras de DNA de parentes de Francisco Eutimar, não foi possível identificar material genético dele nos fragmentos de corpos analisados.

“Não foi possível identificar [a vítima]. A Justiça vai ter que declarar a morte presumida. Nos restos mortais, fragmentos dos corpos, não foi identificado material do Francisco Eutimar”, explicou.

