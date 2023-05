Um detido: Vítima assassinada a tiros em Cobija é brasileiro envolvido com facções

Por Alexandre Lima

As autoridades bolivianas identificaram o homem encontrado agonizando ainda com vida, com várias marcas de tiros pelo corpo. Infelizmente, segundo foi passado, o homem que inicialmente não tinha sido identificado, sendo que momentos depois não resistiu a morreu antes de receber os primeiros socorros.

Welinton Monteiro, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos – Foto: Arquivo pessoal

O crime aconteceu em uma rua do Bairro Emanoel, localizado na parte alta da cidade, próximo a uma faculdade a medicina Unitepc. O corpo foi levado para o necrotério do hospital universitário Roberto Galindo, onde passará por autopsia e depois liberado aos familiares.

Somente após o corpo chegar no necrotério, foi possível identificar a vítima, como Welinton Monteiro dos Santos, vulgo ‘Bebê’, de 26 anos, que recentemente teria mudado de grupo criminoso que vem disputando espaço pela fronteira.

O motivo pode ser acerto e contas entre esses grupos criminosos, ou um suposto ‘arrocho’ de drogas. Nenhuma hipótese está sendo descartada durante as investigações.

Um suspeito foi detido momentos depois pelas autoridades bolivianas e foi levado para a sede da Força Especial de Luta Contra o Crime – FELCC, onde está sob custódia e será ouvido. Sua identificação até o momento não foi divulgada.

Uma equipe de investigadores da Polícia Civil comandada pelo delegado Luís Tonini já foram comunicados dos fatos oficialmente e estão esperando autorização das autoridades bolivianas para irem repatriar o corpo para o lado brasileiro.

