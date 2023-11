Durante inauguração de ponte, Gladson cai no forró com prefeito Jerry cantando

Por Alexandre Lima

Bem ao seu estilo despachado, o governador Gladson Cameli arrancou aplausos e gargalhadas ao final da solenidade de inauguração de uma ponte em Assis Brasil, interior do Acre, na tarde desta quinta-feira (24).

Quando o prefeito Jerry Correia pegou o microfone para mostrar um pouco do talento musical, Gladson “arrastou uma dama”, e caiu no forró ao som de “sou um velho sanfoneiro lá do pé da serra”.

O momento de descontração ocorreu momento depois de Jerry e Gladson entregaram a obra da ponde no igarapé São Pedro, zona rural da cidade.

A área fica dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes e é um local estratégico de produção agrícola e extrativismo.

São quase 300 famílias que tiram o seu sustento da terra, nessa região, e que agora vão ter maior trafegabilidade para escoamento de produção.

A obra foi realizada com recursos próprios do Estado, na ordem de R$ 992 mil.

A vice governadora Mailza Assis, deputados estaduais, secretários de estado e do município também prestigiaram o ato.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp