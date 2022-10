Ventos fortes derrubam árvore, postes e arrancam cobertura de casa na fronteira do Acre

Por Alexandre Lima

A cidade de Epitaciolândia, localizada na fronteira do Acre com a Bolívia, registrou momentos de preocupação para algumas pessoas durante a tarde desta quarta-feira, dia 5, quando fortes ventos chegaram anunciando uma chuva acompanhada de raios e trovões.

A cobertura do estacionamento do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros foi arrancada, juntamente com de uma residência próximo ao Exército Brasileiro. Uma residência no Bairro Ayrton Senna, na rua Beira Rio, teve o telhado destruído após galhos de árvore quebrarem.

Foi necessário a presença da Corporação para retirar os galhos de cima da casa e interditar para que os moradores não retornassem, sob o risco de a árvore cair por completo encima, correndo o risco de machucar alguém.

No bairro Saraiva, já na saída da cidade, postes foram derrubados e parte da afiação foram danificadas, sendo necessário a ação rápida por parte da empresa de energia nos locais.

Até o momento, nenhuma informação foi repassada de que alguém tenha sido ferida durante a forte chuva que cessou por volta das 18 horas.

