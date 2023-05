Governo faz vistoria no Parque de Exposições para organizar Expoacre 2023

Por Agência Acre

Com o objetivo de preparar o terreno para a organização da Expoacre 2023, o secretário de Governo do Acre, Alysson Bestene, realizou, em Rio Branco, uma vistoria ao Parque de Exposições Wildy Viana, nesta terça-feira, 9, acompanhado da equipe técnica de Secretaria de Obras Públicas (Seop). Alysson assumiu a organização do evento junto aos coordenadores adjuntos Ítalo César de Medeiros e Júlio Cezar Farias.

A visita técnica ao parque foi realizada na terça-feira, 9. Foto: Jéssica Monteiro/Segov

A visita ao local foi necessária para a verificação das condições do recinto de exposições, em razão de sua longa utilização como abrigo das famílias atingidas pelas últimas enchentes. “Estamos verificando se houve algum dano, para ser imediatamente corrigido. Trata-se do mais importante evento de nosso estado e temos a determinação do governador Gladson Cameli para garantir a melhor experiência para o público e para os expositores”, explicou Alysson.

O planejamento do governo para a realização da Expoacre foi iniciado em março, com a definição do calendário, fixando as datas para o evento, que será realizado entre 29 de julho a 6 de agosto.

Secretarias e instituições do Estado trabalham em conjunto para atender o planejamento. Foto: cedida

Ítalo Medeiros disse que o próximo passo será encaminhar, aos setores de Arquitetura e Engenharia da Seop, as informações obtidas na vistoria, para a execução das reformas necessárias.

Em 2022, a Expoacre atraiu aproximadamente 300 mil visitantes em sete dias.

