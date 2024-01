Vice-prefeita Maria Moraes, participa da entrega de mudas de Café Colonial aos produtores rurais de Xapuri

Por Átila Araújo

A Vice Prefeita de Xapuri, Maria Moraes, com sua ativa participação na gestão local, esteve presente na entrega de mudas de Café Colonial aos produtores rurais do Polo da Borracha, em Xapuri. Uma parceria entre o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI) e uma importante contribuição do Deputado Manoel Moraes, que destinou emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil reais, um impulso fundamental para as produções agrícolas. Durante a entrega estiveram presentes o Secretário Adjunto da Seagri, Edivan Maciel, e o Diretor da Seagri em Xapuri, Eliomar Soares.

Os produtores beneficiados com esta iniciativa receberam 3.400 mudas, doadas pelo Governo do Estado. O trabalho desenvolvido por Manoel Moraes tem sido um grande suporte para a comunidade de Xapuri, o recurso da emenda foi utilizado para aquisição de combustível, direcionando para as atividades de mecanização, destoca e apoio técnico, elementos cruciais para o aprimoramento das práticas agrícolas. Vale ressaltar, que parte dessa emenda foi aplicada para proporcionar condições adequadas aos produtores, garantindo que eles pudessem transportar de maneira eficiente as mudas até suas propriedades.

Para Maria Moraes, a atuação do Governo de Gladson Cameli em parceria com o trabalho do Deputado Manoel Moraes, evidência o compromisso com fortalecimento da agricultura do município, refletindo no desenvolvimento sustentável das comunidades rurais de Xapuri, assegurando o progresso das práticas agrícolas.

A Vice Prefeita agradeceu ainda o empenho do Governador Gladson Cameli no desenvolvimento do município.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp