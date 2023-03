Vice-prefeito de Brasiléia recebe equipamentos para o Conselho Tutelar

FONTE: oaltoacre.com

A parceria é com ASCONTAC e Ministério Público do Trabalho

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado participou nesta quinta-feira, 9, da entrega de equipamentos para os Conselhos Tutelares do Acre.

A ação foi realizada pela Associação de Conselheiros e Ex- Conselheiros tutelares do Acre ( ASCONTAC) e Ministério Público Federal.

O Conselho tutelar de Brasiléia foi contemplado com equipamentos, tais como: Mesas, cadeiras, microfones, caixa de som portátil, entre outros.

Participaram a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Dra. Michele Rocha, presidente da Associação, Luciana D’ávila, prefeitos e Vice-prefeitos municipais, além do secretário de Assistência Social, Djahilson Américo e a Conselheira Tutelar de Brasiléia, Edinelda Braga.

O Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, que representou a Prefeita Fernanda Hassem afirma a importância da parceria entre órgãos e instituições. ” Ficamos muito felizes e gratos em ver o compromisso da Associação dos Conselheiros Tutelares e Ministério Público do Trabalho. É importante essa parceria e interesse em estar cada dia fortalecendo os conselhos, pois quem ganha com essas ações são nossas crianças e adolescentes”, elogiou.

