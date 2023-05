VÍDEO: Após denuncia, Gefron e Giro apreendem arma, drogas, dinheiro e acusados em Brasiléia

Por Alexandre Lima

Após os últimos acontecimentos onde foram registradas trocas de tiros e tentativa de homicídios pela cidade de Brasiléia, guarnições do Grupo Especial de Fronteira – Gefron, juntamente com o Agrupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva – GIRO, realizaram operações nas áreas onde foram registrados os sinistros.

Na terça-feira, dia 23, foi realizado buscas pelo Bairro Ferreira Silva, afim de localizar possíveis envolvidos no tiroteio. Com informações de onde teria ocorrido, chegaram até uma casa e ainda perceberam que havia pessoas correndo se afastando do local.

Na casa, onde não havia cerca ou muro, foi possível perceber que a porta estava aberta onde foi possível visualizar vários tipos de cartuchos calibre 22 e 38, juntamente com estojos vazios no chão da cozinha. Também foi localizado touca ninja e um coldre para revolver, sendo todos recolhidos e levados para ser entregue na delegacia.

Já nesta quarta-feira, dia 24, foram informados que indivíduos estariam portando armas e comercializando drogas no Bairro Leonardo Barbosa de forma ameaçadora para moradores da localidade.

Homens do Gefron e Giro se deslocaram até a área e conseguiram surpreender o suspeito L. C. N. (24), que estaria comercializando drogas, cerca de 83 trouxinhas que estava escondida em um quintal, além de dinheiro brasileiro e boliviano, proveniente do comércio da droga para um grupo criminoso.

Ronda realizada na terça-feira foram aprendidos munições deixadas para trás por suspeitos que fugiram ao perceber a presença dos policiais no Bairro.

Ao ser indagado sobre a arma, o mesmo disse que era usada para sua segurança no local e que estava na posse de outro comparsa, os levando onde estava na invasão 28 de Maio. Foi quando localizaram C. P. O. (24), que após negar, acabou confessando e levando os policiais até um casebre abandonado e mostrou onde estava a arma modelo pistola Taurus, calibre 7.65.

Também foi encontrado munições e cerca de 40 gramas de pasta base de cocaína. Diante do crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e munições, a dupla foi presa em flagrante e conduzida para delegacia, onde entregue ao delegado plantonista para os devidos procedimentos junto a Justiça.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp