Vigilante põe fim à própria vida no estacionamento do Arena da Floresta

O vigilante Ricardo Master de Souza (34), tirou a própria vida com um tiro no peito dentro de um veículo no início da tarde desta terça-feira (21), no Estacionamento do Estádio Arena da Floresta, na região dó Eu Segundo Distrito de Rio Branco e a pouco metros do Serviço de Inteligência da Segurança do Acre.

Segundo as informações passadas pela polícia, Ricardo vinha apresentando um quadro depressivo, onde se culpava pela morte do pai dele que ficou em situação de rua e morreu vítima de uma cirrose, há cerca de 6 meses.

Antes de tirar a própria vida, o vigilante por volta das 14 horas se despediu no Grupo de Whatsapp da família, não deixando claro sua intenção de colocar fim na própria vida, mas foi o que ficou subentendido por familiares.

Ricardo, por ser vigilante e ter o porte de arma, também tinha uma arma 9 milímetros registrada no nome dele e, na tarde desta segunda-feira, dirigiu o próprio carro modelo Jetta, de cor branco e placa NXT-2C12, e foi até o estacionamento do Estádio Arena da Floresta e efetuou um tiro que atingiu seu peito. Um primo da vítima foi avisado sobre o que havia acontecido e quando chegou só encontrou Ricardo sem vida e com o veículo ainda ligado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Ricardo que já estava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, que depois da perícia o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

