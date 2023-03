Tráfego é liberado na BR-364

A espera por mais de 72 horas por uma solução no km 1032 da BR-364 veio na tarde desta terça-feira, após pressão de produtores rurais do distrito de Extrema-RO.

A rodovia estava interditada por completo desde o início da tarde do último domingo, dia 19, cerca de 24 horas após o aterro sobre um bueiro localizado no km 1032 desmoronar, comprometendo meia pista. Após 48 horas interditada, produtores rurais do distrito de Extrema, que estavam tendo prejuízos por não conseguirem escoar a produção de grãos, pressionaram o DNIT, que pediu até a meia-noite desta quarta-feira para resolver o problema.

Era por volta das 15:00 desta terça-feira, dia 21, quando duas máquinas chegaram no local e iniciaram o serviço. E por volta das 16:40 os primeiros veículos já foram autorizados a passar.

No momento o trânsito segue normalmente no local, que deve ser controlado nos próximos dias para a realização de obras de construção de uma galeria de concreto, em substituição do bueiro metálico danificado.

REDAÇÃO @extrema24horas.com.br

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp