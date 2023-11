45 pacotes de Cocaína são apreendida em Cobija-Pando

Por Jonys David (Ceara)

Um importante golpe contra o tráfico de drogas na região de Pando, Bolívia, foi realizado pela Polícia Boliviana, que interceptou cinco indivíduos em três motocicletas na estrada que liga Cobija a San Antonio. Durante a revista dos pertences dos suspeitos, os agentes de segurança encontraram um total de 30 pacotes de cocaína, comumente conhecidos como “tijolos”.

Os suspeitos identificados como Brayan Zabala Bazán, Fran Parada Arauz, Fareo Chaga Arauz, Mikey Seyo Assis e Ever Mopi Vaca foram imediatamente detidos pelas autoridades, que conduziram a apreensão das substâncias ilícitas.

Pouco tempo depois, as forças policiais realizaram uma segunda interceptação. Dessa vez, uma van era conduzida por Franz Shaga Arauz, que, ao notar a presença da polícia, tentou fugir em direção a San Antonio. No entanto, sua tentativa de fuga foi frustrada, e os agentes conseguiram parar o veículo. Após a busca, foram encontrados mais 15 pacotes do mesmo tipo de cocaína.

Essa operação demonstra o contínuo esforço das autoridades bolivianas para combater o tráfico de drogas na região de Pando. A apreensão de 45 pacotes de cocaína representa um golpe significativo contra as atividades ilegais que ameaçam a segurança e a estabilidade da região.

