Dia de finados leva milhares de pessoas ao cemitério em Epitaciolândia

O cemitério Municipal de Epitaciolândia está com uma movimentação bastante tranquila nesta quinta-feira, 02 de novembro de 2023, familiares e amigos aos poucos vão chegando para prestar suas homenagens aos seus entes queridos.

Pela parte da manhã mantendo a tradição religiosa, a Igreja Católica Paróquia de São Sebastião celebrou uma missa ao ar livre junto com a comunidade.

Enquanto muitos visitam os túmulos, outros aproveitam para ganhar um dinheirinho extra, pedreiros, pintores e vendedores faturam um extra para ajudar na renda familiar.

Já outro procura uma mulher para trabalhar, segundo ele, apenas com interesse profissional em serviços domésticos. (Recado dado).

Porem nem tudo é saudosismo e homenagem, foi constatado diversas reclamações que vão desde a falta de espaço, ao acesso ao cemitério. O acesso ao local se dá pela Rua Duque de Caxias, e nesta data, juntando visitantes e moradores que utilizam a via, o tráfego fica extremamente difícil, chegando a ser paralisados por alguns instantes.

Outra reclamação é a falta de espaço, tendo em vista que o único cemitério atende dois municípios, Brasiléia e Epitaciolândia, covas estão sendo cavadas no vão de acesso, e muitas já estão sobrepostas sobre túmulos antigos. Sendo necessário a aquisição de um terreno maior com urgência, tendo em vista que as populações das duas cidades estão crescendo e os dois cemitérios já não suportam mais sepultamentos.

Outra grave reclamação é em relação a segurança dos túmulos, muitos furtos são relatados de objetos que possuem algum valor, as mais visadas são as placas de bronze, delinquentes surrupiam os objetos para vender e juntar algum dinheiro para sustentar o vício em drogas, além disso, foi relatado também crime de vandalismo em algumas sepulturas, porém não foi dito se alguma parte de esqueletos foram levados.

