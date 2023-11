Vereadores do Alto Acre se reúnem em Assis Brasil para debater o futuro das Câmaras Municipais da região

Por Jonys David (Ceara)

Reunião aborda informatização, mobilidade e parcerias para o desenvolvimento

No último fim de semana, vereadores dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, localizados na região do Alto Acre, se reuniram na cidade de Assis Brasil para discutir temas cruciais relacionados às câmaras municipais e ao desenvolvimento da região.

A reunião, que reuniu vereadores de toda a região, abordou diversos tópicos de importância fundamental para o futuro das câmaras municipais e a melhoria dos serviços prestados à população local. Entre os temas mais destacados, encontrava-se a informatização das câmaras, a possibilidade de tornar o voto dos vereadores eletrônico através do sistema SAPL fornecido pela Interlegis, e a aquisição de veículos e computadores para facilitar o acesso e a comunicação entre os vereadores e a população.

A informatização das câmaras é vista como uma medida importante para agilizar processos internos e tornar as atividades legislativas mais transparentes. O sistema SAPL oferece uma plataforma robusta que pode auxiliar na gestão documental e na disseminação de informações para a comunidade.

Além disso, a discussão sobre a aquisição de veículos e computadores tem o objetivo de melhorar a mobilidade dos vereadores, especialmente nas zonas rurais dos municípios, onde muitos enfrentam dificuldades de locomoção. A ideia é que esses recursos ajudem os vereadores a manter um contato mais próximo com a população e desempenhar suas funções de forma mais eficiente.

Outro ponto relevante da reunião foi a discussão de projetos e leis, bem como a análise do desempenho das câmaras municipais da região do Alto Acre em cumprir seus deveres perante a comunidade. Os vereadores puderam compartilhar experiências e melhores práticas, visando aprimorar suas atuações e contribuir para o desenvolvimento local.

Um dos temas de destaque foi a falta de veículos para locomoção na zona rural dos municípios, uma dificuldade enfrentada por todos os vereadores presentes na reunião. A questão da mobilidade é fundamental para que os representantes possam atender às demandas das comunidades mais afastadas e exercer efetivamente seus mandatos.

Entre os destaques do evento, ficou marcada a realização de audiências públicas com o deputado Eduardo Veloso, que visa discutir o apoio às câmaras de vereadores da região do Alto Acre. As audiências públicas serão realizadas nos dias 13 e 14 de novembro e contarão com a presença do deputado e dos vereadores locais.

Programação das Audiências Públicas:

13 de novembro:

8 horas da manhã em Epitaciolândia

14 horas em Assis Brasil

14 de novembro:

8 horas da manhã na câmara de Brasiléia

14 horas em Xapuri

Nessas audiências públicas, o deputado Eduardo Veloso e os vereadores discutirão medidas e apoios específicos para fortalecer as câmaras municipais da região. Os temas em pauta incluirão a informatização das câmaras, a melhoria da mobilidade dos vereadores, projetos de lei e a busca por parcerias que possam impulsionar o desenvolvimento local.

Além das discussões na câmara municipal de Assis Brasil, os vereadores aproveitaram a visita para se encontrar com o prefeito Jerry Correia. Durante o encontro, eles visitaram terras de produção de café no município e puderam conhecer de perto como a prefeitura trabalha em parceria com associações locais para impulsionar a produção de café na região. A produção de café tem se mostrado uma importante fonte de desenvolvimento econômico, criando empregos e estimulando a economia local.

Em resumo, a reunião dos vereadores do Alto Acre em Assis Brasil foi um momento crucial para debater o futuro das câmaras municipais da região, com foco na informatização, mobilidade, projetos e parcerias para o desenvolvimento. A colaboração entre os vereadores e a prefeitura na promoção da produção de café também representa uma oportunidade valiosa para o crescimento econômico local.

