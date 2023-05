Em reunião com a equipe de governo, Alan Rick apresenta ações da Bancada Federal e alinha execução das emendas parlamentares

Na manhã desta sexta-feira, 05, o senador Alan Rick (União/AC) coordenou reunião da Bancada Federal do Acre com a equipe do governo do estado para tratar da destinação e execução das emendas parlamentares. Na oportunidade, o senador colocou as frentes de trabalho desenvolvidas em conjunto pelos deputados e senadores, em Brasília, para atender demandas urgentes da população acreana.

A busca por socorro e assistência às famílias atingidas pelas cheias, por soluções para o atendimento aos pacientes que precisam de cirurgias de alta complexidade, as discussões em torno da necessidade de recuperação das rodovias federais, as tratativas para o fim dos lixões com a instalação dos aterros sanitários, a atuação diante dos embargos das madeireiras e pequenas propriedades rurais e as reuniões para tratar dos preços das passagens e do serviço das companhias aéreas foram algumas das ações destacadas pelo senador.

O parlamentar que é o coordenador da Bancada também pediu esforço das prefeituras, da AMAC e do governo do estado para dar andamento aos convênios e a execução dos recursos já destinados.

“O retorno de recursos incomoda a todos nós. São recursos que os parlamentares conversaram com a comunidade, visitaram o município, fizeram encaminhamentos, muitos até discursaram a respeito e quando o recurso volta e o benefício não chega, causa um grave prejuízo não só para o parlamentar, mas para o povo que deixa de receber um benefício, como uma creche, um posto de saúde, uma rua pavimentada. Então fizemos a reunião para afinar essa relação com o governo e, à tarde, faremos com os municípios e a AMAC para que isso não ocorra.” – disse o senador.

Participaram do encontro, a governadora em exercício, Mailza Assis, os senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão; os deputados federais Zezinho Barbary, Socorro Nery, Roberto Duarte, Gerlen Diniz, Antônia Lúcia e Coronel Ulysses; os deputados estaduais Marcus Cavalcanti, Whendy Lima, Gene Diniz e Clodoaldo; os secretários estaduais de planejamento Ricardo Brandão, de Saúde Pedro Pascoal, de Educação Aberson Carvalho e de segurança pública Coronel Gaia; e ainda o presidente da Câmara dos Deputados em exercício e presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

