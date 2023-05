A pedido de Jarude, Aleac debate demandas de pacientes com fibromialgia e lúpus

O plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), foi palco, nesta segunda-feira (8), de audiência pública solicitada pelo deputado estadual Emerson Jarude (MDB), onde foram ouvidos os integrantes da Associação Nacional de Fibromialgia e Doenças Correlacionadas (Anfibro) e também representantes da doença de Lúpus.

O debate foi mediado pelos deputados estaduais Fagner Calegário e Eduardo Ribeiro, que representaram Jarude, que está em Cruzeiro do Sul e tinha retorno programado para a madrugada desta segunda, mas devido às condições climáticas teve o voo cancelado.

Na audiência, entre as principais reivindicações dos participantes, destaca-se o pedido para que a rede pública de saúde forneça protetor solar, essencial para quem tem a doença de lúpus, medicação específica, capacitação dos profissionais de saúde, atendimento multidisciplinar, criação de um protocolo de apoio e acompanhamento e um centro de especializado de tratamento, como destacou a médica dermatologista Camila Lima, que atua na Fundação Hospitalar do Acre e também é portadora de Lúpus.

“O nosso sonho é ter o Centro para um tratamento adequado que nos dê qualidade de vida. Muitas pessoas questionam o fato de eu ter lúpus e ter uma vida ativa, mas a questão é que é uma doença cara, precisa de acompanham com fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e a gente quer que o paciente tenha um lugar onde vai encontrar tudo isso em um lugar”, exemplificou a médica.

O Lúpus é uma doença autoimune, que pode causar inflamação em vários órgãos e tecidos do corpo. A Fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, que afeta músculos e tecidos moles. E os participantes da audiência pediram a intervenção dos parlamentares para a criação de um centro de atendimento público para portadores de lúpus e fibromialgia. As duas doenças afetam, em sua maioria, mulheres.

A líder voluntária e representante da Associação Nacional de Fibromiálgicos (Anfibro) no Acre, Rosilene Queiroz, agradeceu ao deputado Emerson por acolher as reivindicações, destacando que esta foi a primeira audiência pública realizada para esta finalidade, sendo um marco histórico para as pessoas que são acometidas pelas doenças no estado.

“Essa é a primeira audiência pública sobre esse tema no estado do Acre e estamos muito felizes com isso. Agradeço demais ao deputado Emerson Jarude por ter abraçado essa causa, por ter empatia, por se importar. Esse encontro ajuda a dar visibilidade ao tema. Infelizmente, os pacientes de fibromialgia e de lúpus são esquecidos pelo poder público. Precisamos de mais inclinação por parte do Estado, de acolhimento, de compreensão e atenção, de um suporte”, disse.

Outro ponto destacado por Rosilene foi o atendimento dos pacientes no Instituto Nacional do Seguro (INSS).

“Além do constrangimento de estar se explicando, mostrando vários exames com laudos, comprovando várias doenças. Estou falando de profissionais que precisam ter mais cuidado na hora de atender, lúpus é uma doença que é invisível. Estou falando de uma doença que lesiona vários órgãos do corpo, já lesionou inclusive o meu rim. É tudo muito sério”.

Além dos deputados e dos representantes, a audiência também contou com a participação da vereadora Leme Petecão e de representantes do Ministério Público do Acre, Secretarias estadual e municipal de Saúde e do INSS.

Ao fim da audiência pública, houve um comprometimento do deputado Emerson Jarude em dar continuidade ao acompanhamento da Anfibro, para que tal assunto de interesse público e coletivo sejam priorizados, assegurados e respeitados, por meio do apoio legislativo, e fiscalização da instituição de políticas públicas voltadas a pessoas com fibromialgia e lúpus.

