Prefeitura de Assis Brasil Inicia programação dos 47 anos de emancipação política do município

Nesta segunda-feira 08, na esplanada da Prefeitura de Assis Brasil, iniciou a programação do aniversário de 47 anos da cidade.

Alunos, professores, funcionários públicos, gestores e autoridades participaram do asteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal. Como de costume os irmãos vizinhos do Peru e Bolívia abrilhantaram o evento.

Em uma breve saudação o Prefeito Jerry Correia agradeceu os presentes e anunciou oficialmente a semana de festividades dos 47 anos de Assis Brasil.

“Hoje realizando a abertura oficial do aniversário do município de Assis Brasil, quero agradecer as escolas, professores todos que estiveram presente, a partir de hoje teremos várias atividades até o dia 14 de maio”, destacou o prefeito Jerry Correia.

Estiveram presente além do prefeito Jerry Correia, vice-prefeito Reginaldo Martins, comandante da Polícia Militar Daniel Ferreira, comandante do 5° Batalhão Walace, Tenente Tales, vereadores, Coronel Hernan Ramiro da Polícia Bolívia, estudantes, funcionários públicos do estado e municipio, gestores e alunos das escolas municipais e Estadual.

A gestão Jerry Correia preparou uma vasta programação para o aniversário da cidade com atividades recreativas, esportivas e culturais, onde o ápice é o carnavassis de 12 a 14 de maio.

