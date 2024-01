Adolescente de 15 anos é ferida por tiro acidental na cabeça durante brincadeira com arma de fogo em Rio Branco

Por Alexandre Lima

Na tarde desta segunda-feira, dia 1º, uma tragédia se abateu sobre uma residência no Ramal do Breu, no bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco, quando uma adolescente de 15 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo, durante o que parece ter sido uma brincadeira perigosa com seu namorado.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, a jovem e seu namorado estavam manipulando uma arma de fogo quando, de maneira inesperada, um disparo acidental atingiu a cabeça da adolescente, causando-lhe um ferimento de raspão.

Após o incidente, o namorado da vítima empreendeu fuga do local, levando consigo a arma de fogo. Até o momento do fechamento desta matéria, as autoridades policiais não haviam conseguido capturá-lo.

Familiares da vítima agiram prontamente, solicitando uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) respondeu à chamada, enviando a ambulância de suporte básica 06, que prestou os primeiros socorros, e a ambulância avançada 01, responsável por estabilizar o quadro clínico da adolescente. Posteriormente, a jovem foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar compareceu ao local do incidente, coletou informações sobre o suspeito e realizou patrulhamento na região em busca do namorado da adolescente, porém, até o momento, ele não foi localizado.

Agentes da Polícia Civil, pertencentes à Equipe de Pronto Emprego (EPE), foram os primeiros a recolher informações detalhadas sobre o caso. A investigação formal será conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

