Acidente entre moto e carro deixa dois feridos no centro de Epitaciolândia

Um acidente de transito aconteceu hoje por volta do meio dia, uma moto modelo CG de marca Honda bateu violentamente contra um veículo modelo Onix de cor prata da marca Chevrolet, o fato aconteceu na Rua Plácido de Castro próximo a Delegacia da Policia Federal.

Segundo testemunhas, o condutor da moto Carlo Eduardo de 19 anos juntamente com um carona de 18 anos (nome não informado) saíram do Quartel do Exército onde prestam o serviço militar e seguiam sentido centro, quando foram surpreendidos pelo Onix que vinha no sentido contrário e tentou acessar a rua Ana de Souza Lira, sendo inevitável a batida.

Uma guarnição da Força Nacional que passava pela via, prestou os primeiros atendimentos aos feridos até a chegada da Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer os feridos.

Segundo informações do pai do condutor da moto, Carlos Eduardo sofreu um corte na boca e vários ferimentos superficiais pelo corpo, porém o garupa sofreu uma pancada mais forte e sentia muitas dores, além disso, reclamava da falta de sensibilidade nas pernas, ambos foram socorridos e levados para o Hospital Regional Raimundo Chaar e passariam por exames preliminares sendo que o rapaz que estava de carona seria submetido a exames de raio-x para averiguação se ouve alguma fratura ou ferimentos internos, e, se necessário será feito a transferência para a capital.

O Condutor do veículo permaneceu no local para prestar os devidos esclarecimentos as autoridades de fiscalização de transito. Segundo informações da Policia Militar que atendeu a ocorrência, a conversão e acesso à Rua Ana de Souza Lira para quem vem do centro sentido BR, é proibido, más devida a falta de sinalização não deixa claro sé é permitido ou não, e por encurtar o percurso muitos condutores utilizam a via para acessar a Avenida Amazônia.

