Prefeita Fernanda Hassem representa o Acre no Fórum Internacional das Infâncias em São Paulo

A Prefeita Fernanda Hassem representa o Acre no I Encontro Brasileiro de Cidades das Crianças e o Fórum Internacional das Infâncias.

O evento acontece em Jundiaí, São Paulo entre os dias 18 até 24 de março, e irá reunir representantes do Brasil das Redes de cidade das crianças e Urbans95.

Mais de 65 municipois de 14 estados Brasileiros participam do Encontro, além de dez representantes de países estrangeiros.

O objetivo do encontro é dialogar a respeito do que já tem sido feito e o que pode ser aprimorado em relação às políticas públicas destinadas à primeira infância.

A ação visa, ainda, promover ações de políticas públicas voltadas à troca de experiências, por meio de ideias inovadoras, com as experiências adequadas à realidade de cada cidade.

Entre os palestrantes ilustres, estará presente o idealizador e gestor do Projeto Internacional “A Cidade das Criancas”, professor Francesco Tonucci, que dedicou parte de sua vida à realização de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento da criança, analisando seu pensamento, interação com o mundo, habilidades, demandas e necessidades educacionais.

A Prefeita Fernanda Hassem afirmou que os municípios necessitam de políticas públicas ordenadas efetivas. ” É muito gratificante vermos a interação de prefeitos do Brasil e de outros países com o compromisso voltado ao desenvolvimento de ações para a primeira infância. Precisamos de políticas públicas efetivas destinadas às nossas crianças. Iremos compartilhar essa experiência através da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), para que possamos deixar um legado de proteção e de cuidado à garantia de direito para as nossas crianças”, disse a Prefeita.

