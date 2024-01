Ulysses cobra Senado para aprovar PL que acaba com saidinhas de presos

A cobrança ocorre após a morte de um sargento da PM de Minas, alvejado a tiros por um custodiado beneficiado pelo instituto da saída temporária. Segundo Ulysses, a aprovação do projeto evitaria tragédias com essa. O texto já foi aprovado na Câmara e agrada o veredito dos senadores

BRASÍLIA (10.12.2024) – O deputado Coronel Ulysses (União/AC) cobrou nesta quarta-feira (10) a rápida aprovação pelo Senado do projeto de Lei n.º 2253/22 que acaba com a possibilidade de saída temporária de presos e que também atribui ao juiz da execução da pena a competência de determinar o uso de tornozeleira eletrônica. O texto foi aprovado na Câmara por 311 a 98.

Além de acabar com as saidinhas, o PL também prevê o exame criminológico, que abrange questões de ordem psicológica e psiquiátrica, como requisito para a progressão de regime.

A cobrança de Ulysses ocorre após a morte de um policial militar em Minas Gerais. O sargento da Polícia Militar Roger Dias da Cunha, 29, morreu no domingo (7) depois de ter sido baleado na cabeça e na perna durante uma perseguição a dois suspeitos, em Belo Horizonte, na sexta-feira (5). O autor dos disparos, segundo a PM, estava em saída temporária e deveria ter retornado ao sistema prisional no dia 23 de dezembro do ano passado. O segundo envolvido na morte também havia sido beneficiado pela saidinha e era considerado foragido.

“É injustificável uma tragédia como essa”, disse Ulysses. “Se a Lei já tivesse sido aprovada, esses bandidos não estariam soltos, cometendo mais atrocidades “, avalia o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crimes Organizado, onde tem atuado para aprovar leis mais duras contra criminosos. Para Ulysses, o benefício das saidinhas “é uma imoralidade que já deveria ter acabado”, mas a aprovação da Lei que põe fim ao benefício tem sido protelada por pressão de partidos de esquerda [principalmente o PT, de Lula] sob a falsa alegação de que a não aprovação salvaria vidas. “Ao não aprovar o PL, a esquerda continua ajudando os criminosos”, afirma Ulysses.

Ainda, segundo Ulysses, “o arcabouço jurídico criminal vigente no Brasil concede muitas benesses a bandidos, deixando a sociedade à mercê da sorte; é preciso rever, com urgência, o sistema judicial de cumprimento de penas, como é o caso das saidinhas”. Para o deputado, aprovar o PL que acaba com as saidinhas de presos contribuiuli para salvaguardar vidas de policiais e de pessoas de bem.

Atualmente, o PL que acaba com saidinhas está na Comissão de Segurança Pública do Senado sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Segundo o jornal _Folha de S. Paulo,_ o presidente da comissão, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), tem tentado segurar a votação para costurar um acordo e ao menos minimizar os impactos da proposta.

*Moção de repúdio na Câmara*

