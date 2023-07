Acreano João Donato morre aos 88 anos no Rio de Janeiro

João Donato durante apresentação no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Velório será realizado no Theatro Municipal do Rio, em horário a ser divulgado

O pianista, cantor e compositor João Donato morreu nesta segunda-feira (17), aos 88 anos, no Rio de Janeiro.

“Hoje o céu dos compositores amanheceu mais feliz: João Donato foi para lá tocar suas lindas melodias”, escreveu uma mensagem no perfil do músico no Instagram.

Por Léo Lopes – da CNN

“Agora, sua alegria e seus acordes permanecem eternos por todo o universo”, acrescentou.

Seu velório será realizado no Theatro Municipal do Rio, em horário a ser divulgado.

João iria se apresentar em São Paulo em setembro, no Coala Festival, em uma apresentação especial com o cantor Martinho da Vila.

Recentemente, Donato também excursionou com o cantor Jards Macalé, com quem lançou em 2021 o disco “Síntese do Lance”, com dez músicas inéditas.

Expoente da Bossa Nova

Nascido no Acre em 1934, João Donato de Oliveira mudou-se para o Rio de Janeiro aos 11 anos. Foi na capital fluminense, tocando em festas de colégio e participando de jam sessions que João se aproximou do jazz, tocando na casa do cantor carioca precursor da Bossa Nova, Dick Farney, e na sede do Sinatra-Farney Fan Club.

Em 1951, começa a trocar o acordeom da infância pelo piano. Cinco anos depois, mudou-se para São Paulo, mesmo ano em que começou a tocar no grupo “Os Copacabanas” e gravou seu primeiro disco, o LP “Chá Dançante”, pela gravadora Odeon, com produção do maestro tijucano Antônio Carlos Jobim.

“João Donato é um dos precursores da bossa nova, por sua atuação como pianista e compositor desde o início dos anos 1950. É moderno para a época, e seu piano já apresenta um toque diferente de tudo o que existe no momento”, relata a Enciclopédia Cultural do Itaú.

No final dos anos 1950, trabalhou com a cantora Elizeth Cardoso, em seguida, viveu por três anos nos Estados Unidos, e também excursionou pela primeira vez tocando com João Gilberto.

“Enquanto nos Estados Unidos, sua canção “Minha Saudade” (1955), parceria com João Gilberto, permeia o repertório das primeiras apresentação e festivais de bossa nova, estilo musical de fins da década de 1950”, descreve a Enciclopédia do Itaú.

