Polícia da Bolívia prende criminosos e queima dragas do garimpo ilegal de ouro perto da fronteira do Brasil

Por R7 Notícias

Bando praticava extração irregular do metal em um trecho do rio Madre de Dios, na região de Beni, próximo ao estado de Rondônia

O garimpo ilegal de ouro não é um problema que assola somente o Brasil. As autoridades da Bolívia também lutam para encontrar e prender quem extrai o metal ilegamente

Secretaria de Governo da Bolívia/Reuters – 16.07.2023

Na sexta-feira (14), as forças de segurança do país andino encontraram um bando de garimpeiros ilegais no rio Madre de Dios, um curso de água que desemboca no rio Mamoré, perto da fronteira com Rondônia, estado do Norte do Brasil

O grupo, de quase 20 pessoas, portava espingardas quando foi abordado pelos policiais

Com a mesma maneira de atuar das autoridades brasileiras, as forças de segurança da Bolívia queimaram as dragas e demais embarcações usadas para extrair o ouro do fundo do rio

Essa prática provoca prejuízos financeiros significativos para os criminosos

No Brasil, a Polícia Federal realizou, na semana passada, a Operação Frutos do Ouro, para prender os financiadores de uma rede de exploração de ouro extraído da Terra Indígena Yanomami. Cinco endereços, em Roraima, foram alvo dos agentes

De acordo com a PF, só esse grupo teria movimentado cerca de R$ 80 milhões. A quadrilha usa uma empresa de comércio de frutos do mar, em Boa Vista, para movimentar parte do dinheiro que é usado na compra de ouro, dizem os investigadores. Na Bolívia (foto), os equipamentos foram completamente destruídos para impedir novos crimes

