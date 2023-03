“Não posso virar as costas para a população”, diz Emerson Jarude ao priorizar o estado e cancelar ida a encontro do Parlamento Amazônico

ASSESSORIA

O deputado estadual Emerson Jarude não vai participar do encontro da Associação do Parlamento Amazônico, que acontece nesta quinta-feira (30), em Rondônia. O evento é promovido pelo grupo da Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

O motivo da desistência de Jarude é a atual situação do Acre, que enfrenta uma cheia de grandes proporções atingindo mais de 3,5 mil pessoas em Rio Branco e no Alto Acre, após o transbordamento de igarapés e Rio Acre.

“Não podemos virar as costas para o povo acreano que enfrenta uma situação caótica. Entendo a importância do encontro na promoção de um intercâmbio de informações, troca de experiências, e a possibilidade de debater estratégias e propostas que possam melhorar o desenvolvimento da Amazônia, mas não seria coerente, neste momento, sair do estado. Acredito que estes debates possam ser feitos em outro momento, minha prioridade agora é continuar trabalhando incansavelmente, como venho fazendo com minha equipe, para minimizar o sofrimento da nossa população”, destacou Emerson.

“Eu acredito que é aqui que nós devemos estar para poder ajudar a nossa população nesse momento, porque foi através da nossa presença aqui que nós conseguimos lançar a Operação Rio Branco ama Rio Branco, que está ajudando na limpeza da nossa cidade, distribuiu várias refeições, sacolões e kit de limpeza, foi através da nossa presença aqui que nós conseguimos inclusive ajudar na logística dos abrigos dos animais lá no Parque de Exposição, que diga-se de passagem, que até ontem estava abandonado e quem estava tocando era os voluntários, e hoje recebeu reforço com os agentes após uma indicação que nós fizemos a Prefeitura”, continuou.

Jarude também cobrou responsabilidade por parte do Governo e Prefeitura, já que por mais que sejam um fenômeno da natureza, as enchentes são previsíveis para a região amazônica neste período do ano. O deputado lembrou que a Prefeitura tem um plano de contingência que prevê, dentre outras ações, a construção de abrigos quando o rio atinge a cota de 12 metros e não foi seguido.

Segundo o plano operacional, quando o rio chega a 12 metros, algumas ações já devem ser realizadas pela prefeitura, como por exemplo, serviços de iluminação pública no Parque de Exposição, limpeza com lavagem do espaço, colocação de banheiros públicos, serviço de segurança e vigilância, impacto iniciar a construção do abrigo no parque, e nós verificamos que no dia 13 de fevereiro, pra vocês verem o tamanho do atraso da prefeitura, o Rio Acre chegou a 12 metros”, detalhou.

“Então não dá para irem agora à imprensa e dizer que foi um evento da natureza que pegou todo mundo de surpresa e que por isso não teve tempo para se organizar. Quem está sofrendo com essa omissão é a nossa população”, finalizou Jarude.

AÇÕES

Desde a noite de quinta-feira, quando de forma repentina vários igarapés transbordaram em Rio Branco após chuvas intensas, Jarude e sua equipe está dedicada em promover ações efetivas para auxiliar as vítimas das enchentes.

Nos primeiros dias, barcos com motores foram disponibilizados, junto com força humana, para fazer a retirada de famílias e seus pertences e caminhões realizaram o transporte.

Mais de 600 refeições foram preparadas por sua equipe e voluntários em uma cozinha instalada no gabinete externo do deputado.

Com a vazante dos igarapés e o retorno das famílias para suas casas, a Operação Rio Branco ama Rio Branco foi lançada na segunda-feira (27), com a entrada de cinco caçambas, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira e um caminhão pipa para lavagem das ruas no bairro Conquista e Conjunto Edson Cadaxo.

Em conjunto com as ações, foram distribuídos sacolões, água mineral, kits de limpeza, ração para cães e gatos e roupas e calçados.

O Projeto Cuidar, desenvolvido por Jarude, também está atuando intensamente para garantir com uma equipe de colaboradores e voluntários, especialmente no Parque de Exposições, para garantir que os animais das famílias que estão no abrigo recebam estadia adequada.

