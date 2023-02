Adolescente envolvido em roubos de veículos e sequestro de pessoas é apreendido pela Polícia Civil

Nesta manhã desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Decore) deu cumprimento a um mandado de internação pendente em desfavor de um adolescente de 14 anos de idade.

O menor é um dos integrantes de um grupo criminoso que se especializou em roubo de veículos com sequestro de pessoas. Dentre os vários crimes investigados está o sequestro de um médico, onde foi subtraída um veículo de luxo marca BMW.

O grupo criminoso no qual o adolescente infrator estava inserido é conhecido por agir com muita violência física e psicológica contra suas vítimas.

O modus operandi do consórcio criminoso é aguardar clientes na saída de casas de shows, momento em que abordam e sequestram as vítimas, com subtração de bens e quantias em dinheiro, via aplicativo na modalidade pix.

