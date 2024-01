Epitaciolândia doa terreno para construção do novo prédio da Defensoria Pública do Acre

Por Alexandre Lima

Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu em seu gabinete a Defensora Pública Geral, Simone Santiago, a Sub-defensora-geral, Juliana Marques, e o Diretor-Geral da Defensoria Pública, Gleison Gomes de Souza, em uma reunião marcada por importantes avanços para o município.

O encontro teve como pauta, a doação de um terreno localizado ao lado da Secretaria Municipal de Educação, para a construção do novo prédio da Defensoria Pública. A iniciativa visa proporcionar uma estrutura adequada para atender as demandas legais da comunidade local.

O prefeito, ao lado dos representantes da Defensoria Pública, formalizou a doação do terreno, que será o local escolhido para abrigar a nova sede da instituição. O ato contou com a presença dos vereadores Francisco das Chagas, conhecido como ‘Pantico da Água’, e José Antônio (Nego), que representaram a Câmara Municipal, uma vez que o presidente da câmara estava indisponível devido a compromissos prévios.

A próxima etapa incluirá a convocação de uma sessão extraordinária na câmara municipal para viabilizar o projeto de doação do terreno. Com a doação formalizada, a Defensoria Pública planeja iniciar os trâmites licitatórios para a construção do prédio, utilizando recursos próprios.

O novo edifício será uma estrutura ampla, contando com três salas destinadas a audiências, uma sala restrita e mais três salas para os defensores públicos. A expectativa é que a nova sede da Defensoria Pública atenda não apenas Epitaciolândia, mas também uma parte de Brasiléia.

Vale ressaltar que o atual prédio localizado em Brasiléia enfrenta desafios decorrentes das enchentes passadas, tornando a construção da nova sede uma necessidade premente para dar continuidade dos serviços oferecidos pela Defensoria Pública na região.

Durante a reunião, a defensora-geral, Simone Santiago, ressaltou que a parceria com a prefeitura é de suma importância para que a Defensoria consiga alcançar a população mais vulnerável do interior.

“Nós trouxemos uma proposta para a construção da unidade própria da Defensoria Pública aqui no município e o prefeito, prontamente nos ofereceu este terreno, muito bem localizado por sinal. A sede própria da Defensoria em Epitaciolândia, além de ser uma valiosa conquista, será referência para a população”, afirmou.

De acordo com o prefeito do município, Sérgio Lopes, a construção de uma unidade em Epitaciolândia era um desejo da prefeitura. “Esta demanda é uma ideia que temos há algum tempo, queremos uma sede da Defensoria moderna, um local adequado e confortável, tanto para a população quanto para os membros e servidores da instituição”.

