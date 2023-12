Alan Rick entrega viatura para fortalecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no Acre

Nesta sexta-feira, 15, o senador Alan Rick (União Brasil) entregou mais uma viatura novinha para a Polícia Rodoviária Federal no Acre. O veículo foi adquirido com emenda de R$ 325 mil destinada pelo parlamentar em 2022. A caminhonete ainda recebeu equipamentos especiais para a atividade policial, como giroflex, blindagem e rádio comunicador.

A superintendente Liege Lorenzentt Vieira explicou que, com a entrega, a frota operacional passará a contar com 12 viaturas nas estradas federais que cortam o Acre. “Nós aguardavamos muito pela chegada dessa viatura para fortalecer o nosso policiamento nas BRs 364 e 317. E veio em um momento importante porque estamos intensificando as nossas operações de fim de ano. Só agradecer ao senador Alan Rick que é um parceiro da PRF, acredita no nosso trabalho, então, expressamos os maiores agradecimentos a ele e podem contar com a Polícia Rodoviária Federal cada vez mais ostensiva.” – declarou.

O senador disse que o momento foi de muita alegria. “Nós temos buscado ajudar a nossa segurança pública como um todo. Hoje, especificamente, na sede da nossa PRF dando esse presente de natal para a nossa polícia rodoviária. Essa é a sétima viatura que estamos entregando aqui, entre caminhotes e motos BMW” – colocou Alan Rick.

A entrega também contou com a presença do vereador Francisco Piaba, o ex-deputado estadual Juracy Nogueira, o advogado e produtor rural José Lopes, o tesoureiro do União Brasil Acre, Jairo Cassiano, do suplente de senador Gemil Junior e do ex-presidente do Instituto Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC/AC).

