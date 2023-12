Polícia Militar apreende 42 quilos de entorpecentes

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do 6° Batalhão, em Cruzeiro do Sul apreenderam 42 quilos de substâncias entorpecentes na rodoviária Ac 405, na terça-feira, 12.

A guarnição de serviço durante patrulhamento pela Rodovia AC-405, trecho que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima, avistou um Fiat Palio, de cor azul, e uma motocicleta que vinham muito próximos. A equipe policial se aproximou e deu ordem de parada, afim de abordar os indivíduos, que desobedeceram a solicitação e empreenderam fuga.

Percebendo que não iriam conseguir fugir por muito tempo o condutor do carro lançou o veículo a uma área de mata as margens da via e correu juntamente com outros dois passageiros. A guarnição ainda realizou um acompanhamento a pé, mas não obteve êxito em capturar os três agentes. Foi realizado a busca veicular e no bagageiro foi encontrado uma bolsa e um saco contendo entorpecentes.

O veículo foi conduzido até à Polícia Federal onde foi realizada a pesagem e o reconhecimento de todo o material: 30,900 Kg de cocaína e 11,300 Kg de maconha onde foram tomadas as providências cabíveis ao fato.

