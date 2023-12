PM prende dois suspeitos de assaltos e roubos na fronteira com moto roubada na Bolívia

Por Alexandre Lima

Homens do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, realizaram a prisão de dois indivíduos suspeitos de estarem praticando assaltos e roubos pela fronteira, precisamente nas cidades de Brasiléia, Epitaciolândia e Cobija, lado boliviano.

A prisão aconteceu na parte alta da cidade de Epitaciolândia, durante uma ronda e abordagem de rotina. Segundo foi apurado, a dupla que é conhecida no mundo do crime, chamou atenção após perceberem a presença da guarnição.

Ao serem cercados, de pronto descobriram que a moto modelo Kingo, de placa boliviana, não possuía documentos. Ao pedirem apoio da Polícia Nacional Boliviana, ficaram sabendo que o veículo tinha uma queixa de furto no lado boliviano.

Após entrarem em contradição, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia central de Epitaciolândia, onde seriam autuados em flagrantes, além de dar esclarecimentos ao delegado sobre possível envolvimentos em outros crimes.

As autoridades bolivianas foram comunicadas dos fatos e informar ao legítimo proprietário da recuperação do veículo. Também foi informado que as vezes, as motos são roubadas para a prática de crimes pela fronteira e na última hipótese, vendidas pela zona rural por pequenas quantias para aquisição de drogas, ou armas.

