Alan Rick prestigia lançamento da pré-candidatura de Antônio Pedro a prefeito de Xapuri

Nesta sexta-feira, 24, no clube Assemux, o presidente do União Brasil Acre, senador Alan Rick, prestigiou o lançamento das pré-candidaturas da coligação “Juntos por Xapuri”, encabeçada pelo ex-deputado estadual Antônio Pedro (União Brasil), pré-candidato a prefeito, e pelo pastor Marcondes (Republicanos), pré-candidato a vice. A coligação, que ainda soma o Partido Liberal, tem 30 nomes de pré-candidatos a vereança.

Alan Rick ressaltou o trabalho partidário que o União Brasil tem realizado em parceria com partidos que defendem os mesmos valores em todos os municípios acreanos. “Temos trabalhado muito para que tenhamos nomes que possuam histórico de contribuição aos nossos municípios, que amem servir. Antônio Pedro e Marcondes são lideranças que têm esse perfil e é um pré-candidato que demonstrou capacidade de aglutinar apoiadores. Essa celebração só reforçou isso. Casa cheia. Uma festa linda.” – disse o senador que também parabenizou os pré-candidatos ao cargo de vereador.

O pré-candidato Antônio Pedro lembrou conquistas de quando exerceu o mandato de deputado estadual como a luta pela ponte da Sibéria, reconstrução de pontes em ramais, aquisição de mudas de café com emendas dele e do senador Alan Rick e tantas outras realizações. “Quero ver minha cidade produzindo, prosperando. Eu acredito que o trabalho gera resultados. Agradeço a todos que vieram aqui ou mandaram suas mensagens demonstrando que acreditam nesse projeto.” – disse.

O deputado federal e presidente do Republicanos no Acre, Roberto Duarte, usou a expressão “rumo da vitória da mudança em Xapuri” para se referir a dupla de pré-candidatos à prefeitura. “É o que representa essa construção. Eles têm aqui o apoio da maior parte dos parlamentares da bancada federal, são 5 deputados federais e 2 senadores. São os nomes que poderão trazer recursos para mudar Xapuri.” – destacou.

Pastor Marcondes ressaltou valores que norteiam a sua história de vida e o fizeram decidir caminhar com Antônio Pedro. “Quando decidi colocar meu nome à disposição da população de Xapuri pensei muito sobre com quem faria uma aliança. Escolhi o Antônio Pedro que é um homem de caráter, já exerceu mandatos e não tem rastro de corrupção. Defendemos os mesmos valores e estamos juntos nessa pré-candidatura.” – colocou.

Também estiveram presentes o secretário de estado Fábio Rueda, primeiro secretário do União Brasil Acre, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, o presidente estadual do PL Edson Bittar, o presidente do PL Rio Branco, João Paulo Bittar, representando o senador Márcio Bittar (União Brasil), que também enviou um vídeo declarando o apoio aos pré-candidatos.

