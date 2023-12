Home é preso após se passar por funcionário de empresa de energia e furtar idosa em Xapuri

A prisão ocorreu duas horas após o cometimento do crime, quando o autor foi interceptado pela Polícia Civil durante sua fuga

Na tarde de quarta-feira, 29, no município de Xapuri, um homem se passou por representante da empresa Energisa e informou que precisaria trocar o padrão de energia da casa da vítima (61 anos de idade), ocasião em que disse necessitar averiguar as tomadas da residência, oportunidade em que adentrou no quarto da vítima e subtraiu uma carteira contendo o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), documentos pessoais e cartões bancários.

Os Policiais Civis da Delegacia de Xapuri, ao terem conhecimento, empreenderam diligências para localizar o autor, e com cooperação da Polícia Rodoviária Federal e apoio dos Policiais Civis da Delegacia de Capixaba, conseguiram interceptar o autor quando este estava chegando ao município de Capixaba, em fuga.

O homem foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, local em que foi ratificada a voz de prisão.

O sujeito C. M. estava sendo investigado há alguns meses pela prática de crimes de estelionato e furtos mediante fraude em face de idosos, com idêntico “modus operandi”, tendo se aproveitado do momento em que idosos estavam sozinhos em suas residências para aplicar golpes e realizar furtos mediante fraude.

“A Polícia Civil de Xapuri obteve êxito em recuperar o valor e os documentos subtraídos da vítima, bem como capturar o autor, e é mais um caso que a Polícia Civil age rápido e demonstra que está comprometida em combater os crimes no município de Xapuri.”, disse a Dra. Michelle Boscaro, Delegada de Polícia Civil do município.

