APÓS PROTESTOS DE MORADORES COM BOLO EM BALSA DE XAPURI, GOVERNO DIZ QUE OPERAÇÕES TERÁ INICIO EM BREVE

Após moradores da cidade de Xapuri protestarem na manhã desta segunda-feira, 8, de forma humorada com um pedaço de bolo na balsa, pedindo o funcionamento de uma nova para ajudar na travessia de produtos, animias e humanos, o governo do Acre se manifestou por meio de nota.

“O governo do Acre informa que tem garantido condições necessárias de segurança de trafegabilidade no transporte fluvial no rio Acre, em Xapuri” diz parte da nota

“O Deracre ressalta que os moradores de Xapuri contam com duas embarcações que têm dado total apoio para que o transporte hidroviário da região não seja prejudicado. Serviços essenciais como saúde, segurança e alimentação não estão comprometidos” continua

Ainda de acordo com o governo, a nova embarcação encaminhada ao município deve passar por ajustes essenciais, para em breve iniciar operações.

Os moradores afirmam que a balsa chegou em Xapuri no dia, 6, de setembro do ano passado e, que estariam comemorando aniversário de alguns meses.

