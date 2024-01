Prefeito Jerry Correia leva secretários para comunidade rural e anuncia entrega de mudas de café

Com o intuito de ouvir as demandas e as necessidades da comunidade, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, levou neste domingo, 7, secretários e assessores da Prefeitura para participarem de reunião na comunidade Natal, localizada na área da Resex Extrativista Chico Mendes, distante 60 km de Assis Brasil. Estiveram presentes gestores das áreas de Saúde, Assistência Social, Agricultura, Obras e Educação.

O prefeito destacou a importância da reunião na Resex e enfatizou que a gestão deve estar cada vez mais próxima das comunidades. “Já iniciamos o ano de 2024 visitando as comunidades rurais, estivemos este domingo no Núcleo de Base Natal, onde vamos sempre que somos convidamos, dessa vez trouxemos nossos secretários, o presidente da Câmara de Vereadores, Wendell Marques, o representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Wilk Nazareno, e o presidente da Associação da Reserva Extrativista Chico Mendes Wendel Araújo, o objetivo é mais uma vez ouvir as demandas dos moradores, principalmente na área da agricultura, voltada para o plantio de café, uma vez que essa será uma das comunidades contempladas com mudas que a Prefeitura estará ofertando para os moradores”, explicou.

Moradores receberam beneficiadora de arroz da Prefeitura

Em 2023, a Prefeitura de Assis Brasil entregou para a comunidade, uma máquina beneficiadora de arroz, o que tem ajudado muito no aumento da produção local. O morador Josimar de Oliveira enfatizou a importância da presença do prefeito e de sua equipe na comunidade. “Teve gente que não acreditava que ele vinha, mas desde a primeira vez que a gente chamou ele veio até a nossa comunidade, inclusive já entregou peladeiras de arroz e hoje trouxe sua equipe para ouvir a gente, isso é muito importante, ao invés da gente ir até a cidade, nós tiramos nossas dúvidas aqui mesmo com sua equipe, agradeço os investimentos feitos aqui pra gente”, pontuou.

Mais de 40 equipamentos entregues para comunidades rurais

A Prefeitura de Assis Brasil tem feito grandes investimentos na área da produção rural, melhoramento de ramais, recuperação de pontes e bueiros, com o objetivo de facilitar a vida do produtor e ajudar no aumento da produção, neste sentido, já realizou a entrega de mais de 40 equipamentos agrícolas para as comunidades rurais e aldeias indígenas do município, entre os equipamentos estão: debulhador de grãos, peladeiras, trilhadeira e kits de casa de farinha.

Para o presidente da Associação de Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes, Wendel Araújo, este é um momento importante ouvir os moradores. “A comunidade Natal é uma grande produtora de produtos extrativistas como a borracha e a castanha, é sempre bom ver a união da Prefeitura e da Associação, ouvindo a comunidade, definindo ações conjuntas que certamente vão beneficiar os extrativistas que estão em uma área tão distante”, finalizou.

