Crise na Polícia Civil do Acre: Emerson Jarude clama por ação do governo

Na manhã desta terça-feira (21), o deputado Emerson Jarude (Partido Novo) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para destacar a preocupante situação na Polícia Civil do estado. O parlamentar ressaltou a rejeição generalizada dentro da instituição em relação ao atual delegado geral, Henrique Maciel, apontando para a necessidade urgente de intervenção do governo.

O deputado enfatizou que a insatisfação não se limita a um único delegado, mas permeia toda a corporação, afirmando que a capacidade de liderança do delegado geral está comprometida, prejudicando as investigações no estado.

“Faço um apelo ao governador para que tome medidas imediatas, ouvindo diretamente os profissionais que atuam na Polícia Civil e nomeando um novo delegado geral para que assim, o serviço de investigação do estado continue acontecendo”, disse.

Além da crise na polícia, Jarude alertou para outro problema iminente: o encerramento do contrato de 269 vigilantes na próxima semana. Com mais de 50 unidades de saúde em todo o estado em risco de ficarem sem segurança. “Já sabendo da falta de organização do governo do Acre e de planejamento, faço aqui esse alerta. O governo do Estado até o momento não realizou uma nova licitação nem apresentou planos para gerenciar essa questão”, enfatizou.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

Foto: Sérgio Vale

